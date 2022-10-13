Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 06:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kontrolden çıkan araç metrelerce sürüklenerek kaldırıma çarptı: 1 ağır yaralı
[Fotograf: AA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir sürücü, yol kenarındaki çöp konteyneri ile yönlendirme tabelasına çarptı. 200 metre sürüklendikten sonra kaldırıma çarparak durabilen sürücü ağır yaralandı.
İstanbul-Yalova yolu Panayır Köprüsü'nde Kerem Culum idaresindeki hafif ticari araç, yol kenarındaki çöp konteyneri ve yönlendirme tabelasına çarptı.
Sürücü, yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra kaldırıma çarparak durabilen aracında sıkışıp kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü Culum, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Culum, Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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