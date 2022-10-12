Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 19:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yolcu minibüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
S.K. idaresindeki otomobil Yenigün köyü yakınlarında R.K. idaresindeki yolcu minibüsüyle çarpıştı.
Kazada sürücü S.K. ile otomobilde bulunan E.K. yaralandı.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Osmaniye Trafik Kazası
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