Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 03:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarpan yaya ağır yaralandı
[Fotograf: AA]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
35 yaşındaki H.Ö'nün kullandığı otomobil, Kuyucak mevkiinde yolun karşısına geçmek isteyen 29 yaşındaki Salim Y'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Salim Y. Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan sürücü H.Ö'nün işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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