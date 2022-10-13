Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evinin altında kaçak kazı yapan kişi yakalandı
[Fotograf: AA]
Zonguldak'ta evinin altında kaçak kazı yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçebey ilçesinde bir kişinin evinin altında kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, şüphelinin evinin altında 330 santimetre derinliğinde, 170 santimetre genişliğinde kaçak kazı yaptığı tespit edildi.
Aramalarda dedektör, hilti, matkap ve kürek ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Zonguldak Kaçak Kazı
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