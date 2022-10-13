Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli merkezli rüşvet operasyonu: 2 gümrük görevlisi tutuklandı
Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 2 gümrük görevlisi tutuklandı.
Gümrük görevlisi İ.Y. ile M.Y.D'nin bazı vatandaşlardan haksız kazanç elde ettiklerinin belirlenmesi üzerine 9 Ekim'de Kırklareli, İzmir ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Gümrük görevlisi İ.Y, rüşvet istediği kişiden 3 bin avro alırken suçüstü yakalanmış, Bursa'da bulunan diğer şüpheli M.Y.D. ise operasyon kapsamında evinde gözaltına alınmıştı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında İzmir ve Bursa'da gözaltına alınan İ.Y. ile M.Y.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Kırklareli
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