Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da kamyonet devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.
Samet Yeşilgil yönetimindeki kamyonet, Erkenek Mahallesi Çamurlu mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Büşra Tosun ve Şengül Keskin yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim Araştırma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralılardan Büşra Tosun'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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