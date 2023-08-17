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Güncel
İHA 17.08.2023 14:50

Afyonkarahisar’ın 8 aylık dilenci operasyonları bilançosu açıklandı

Afyonkarahisar kent merkezinde zabıta tarafından son 8 ayda dilencilere yönelik yapılan operasyonlarda 384 kişi hakkında ceza işlem yapıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar’ın 8 aylık dilenci operasyonları bilançosu açıklandı

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürü Taner Çelik, zabıtanın kentte gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Çelik, dilencilerle büyük bir mücadele içerisinde olduklarını ifade etti. Çelik, “6 kişilik dilenci ekibim var. Afyonkarahisar kavşak noktası. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Afyonkarahisar merkezdeki dilencilerin hepsini tek tek nerede yaşadığını biliyoruz. İscehisarlı bir dilenci. Ambaryolu ve benzeri hareketli yerlerde üstünü çıkarıp gezen vatandaşların şikayet ettiği birisi. Zabıta ekiplerimiz gittiği zaman kaçan hatta farklı vatandaşların gariban ile neden oynuyorsunuz dediği bir kişi. Zabıta olarak dilenci olduğunu bildiğiniz birisine müdahale ediyorsunuz ama oradaki duyarlı vatandaşlarımızda utanmıyor musunuz gariban ile uğraşmaya dedikleri bir mesleği yapıyoruz. Geçtiğimiz gün üzerini çıkartıp gezen arkadaşı ekiplerimiz aldı. Arkadaşlarımız cebinden çıkan paraya el koydular. Polisi çağırıp GBT sorgulamasını yaptırdığımızda tutuklaması olan biri çıktı, diret içeri girdi. Ancak asıl iş bundan sonra başlıyor. Bunlar çok akıllı insanlar. Beni darp etti, diyorlar. Kim dediklerinde ise zabıta diyorlar. Sonra mahkeme süreci başlıyor bizim için. Akıllara ziyan bir iş. Bir görev yapacaksınız, çok nazik olacaksınız. Dilenciyi okşayıp bir pamuk gibi taşıyacaksınız. Böyle bir dünya yok. Biz şehrin düzeni ve nizamı için en güzel şekilde ekiplerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz”

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