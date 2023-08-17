Denizli’de afetzede çocukların yaraları sporla sarılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Valiliği, Türkiye Futbol Federasyonu, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, Spor Ege Derneği ve Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen “Birlikte Güçlüyüz Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği” 22-24 Ağustos tarihleri arasında Denizli’de yapılacak.



Futbol turnuvasına, 06 Şubat 2023’te meydana gelen asrın afetinden etkilenen Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş ve Elazığlı çocukların oluşturduğu 11 takım ile kardeş il olarak belirlenen Denizli, Aydın, İzmir, Antalya, Uşak, Kütahya, Manisa, Afyon, Muğla, Burdur ve Ispartalı çocukların oluşturduğu 11 takım katılacak. Üç gün sürecek turnuvaya 22 ilden toplam 264 çocuk ile takımların antrenör ve teknik ekibi katılacak. Afetzede çocuklara psikososyal destek verilecek Spor turnuvasının yanında depremin travmasını atlatmak için uzmanlar tarafından psikososyal destek de alacak afetzede çocuklara yönelik bilimsel bir çalışma yapılacak. Öte yandan, Birlikte Güçlüyüz projesiyle depremden etkilenen çocuklar ile kardeş illerden gelen çocukların kaynaşarak güzel zaman geçireceği, bunun yanında turnuvadaki yetenekli sporcuların spor kulüplerine kazandırılabileceği, ulusal birlik ve bütünlüğün en güzel örneklerinden biri olan dayanışma bilincinin de arttırılmasına katkı sunulacağı belirtildi.



22 Ağustos’ta kortej düzenlenecek Denizli’nin tarihi ve turistlik güzelliklerini ziyaret edecek çocuklar futbol oynamalarının yanında sporla ilgili bilimsel panel ve söyleşilere katılma imkanı bulacak, farklı illerden gelen takımlar şenlik süresince kültür alışverişinde de bulunacak. Birlikte Güçlüyüz Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği’nin korteji ise 22 Ağustos 2023 Salı günü saat 18.00’de Denizli Valiliği önünden başlayarak 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na kadar sürecek. Kınıklı ve Doğan Seyfi Atlı Futbol Sahalarında düzenlenecek turnuvaya 22 takımdan toplam 264 çocuk katılacak.



“Denizli’mizde çok güzel bir organizasyon düzenlenecek”



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından yüzlerce araç, iş makinesi ve ekip ile deprem bölgesine çıkarma yaptıklarını hatırlatarak afetin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Bu süreçte depremden en çok çocukların etkilendiğini işaret eden Başkan Zolan, “Birlikte Güçlüyüz Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği ile bir nebzede olsa çocuklarımızın afetin yaralarını sarmalarına katkı sağlayacağız. Futbol karşılaşmaları, geziler ve söyleşi ve panellerle Denizli’mizde çok güzel bir organizasyon düzenlenecek. Böylesine anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Emek veren herkese teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimi karşılaşmaları izlemeye davet ediyorum” dedi.