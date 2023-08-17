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Güncel
AA 17.08.2023 14:27

Trabzon'da üreticiler fındığı kurutmak için yol kenarlarını tercih ediyor

Trabzon'da geçen hafta fındık hasadına başlayan üreticiler bir yandan da ürünlerini kurutma işlemini sürdürüyor.

Trabzon'da üreticiler fındığı kurutmak için yol kenarlarını tercih ediyor

Bahçelerinde topladıkları fındığı eğimli arazi nedeniyle kurutmakta sıkıntı yaşayan üreticiler, Karadeniz Sahil Yolu'nun kenarındaki kaldırımları ve boş alanları tercih ediyor.

Yomra ve Arsin ilçelerinde kıyı şeridinde kaldırımlara serdikleri fındığı kurumaya bırakan üreticiler, hırsızlık olaylarına karşı da geceleri araçlarında ya da kurdukları çadırlarda nöbet tutuyor.

Üretici Birol Gürsoy, Arsin ilçesine bağlı Cudibey Mahallesi'ndeki arazisinde topladığı fındığı kurutmak için Karadeniz Sahil Yolu'nun kenarına branda üzerine serdi.

Trabzon'da üreticiler fındığı kurutmak için yol kenarlarını tercih ediyor

Fındık üreticilerinin hasat dolayısıyla zahmetli günler geçirdiğini belirten Gürsoy, "Bu işe harcanan emek anlatılmaz yaşanır. Bunun alternatifi yok, bunlar tek tek toplanacak. Dallarda bırakamazsın, dalları kırarak alamazsın. Zahmetli bir iş ama bu milli gelirdir. Tane tane topluyoruz, sonra çuvallarla getirip burada harmana seriyoruz" dedi.

Kuruyan ürünün patoza vurulacağını, ardından yeniden serilerek kurutulacağını anlatan Gürsoy, önlerinde zorlu 15-20 gün olduğunu ifade etti.

Gürsoy, Arsin'de fındık hırsızlığı olaylarının çok fazla yaşanmadığını, yine de tedbir amacıyla çadır kurup gece sabaha kadar nöbetleşe beklediklerini aktardı.

Yomra'da topladığı ürününü yol kenarında kurutan 45 yaşındaki Gülen Avcı da fındık kurutmanın zorluğuna dikkati çekti.

Avcı, sıcaklığın devam etmesi durumunda fındığı kısa zamanda kurutabileceklerini dile getirerek, "Güneş olursa bir haftada kuruyor, yağışlıysa bir ayı buluyor kuruması. Şu anda havalar iyi. Akşamları eşim burada arabanın içerisinde durup nöbet bekliyor. Bir tona yakın fındığımız var burada" diye konuştu.

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