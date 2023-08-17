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Güncel
AA 17.08.2023 15:05

Ordu'da ev yangını: 2 çocuk dumandan etkilendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk, tedavi altına alındı.

Ordu'da ev yangını: 2 çocuk dumandan etkilendi
[Fotograf: AA]

Bayramca Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında, İlknur Akarsu'ya ait evin yatak odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde bulunan komşu çocukları Nefes ve Bülent Egemen Yılmaz, dumanı gören çevredekiler ile sokakta bulunan ağabeyleri Muharremcan Yılmaz tarafından evden çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen Bülent Egemen ile ağabeyi Muharremcan Yılmaz, Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yangında, evin bazı bölümleri hasar gördü.

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