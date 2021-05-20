Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA(ARŞİV)]
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Dörtyol Mahallesi'nde şüpheli M.A'nın üzerinde yaptığı aramada bir miktar metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
M.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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