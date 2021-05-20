Bakan Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında "hakaret", "iftira" ve "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım"dan suç duyurusunda bulunulmasının sorulması üzerine, "Anlıyorum ki ben uzun zamandan beri organize suç şebekesi liderinin hedefindeyim. Akrabalarım, gazeteciler, peki benimle temas edebilmiş mi? Hayır. Onlar benim yıllardan beri tanıdığım insanlar. Sayın Çiller zamanında İstanbul medyasında etkinliğim söz konusuydu. Hadi Bey'i Günaydın gazetesindeki fotoğrafçılığımdan tanırım.

Babam İstanbul'da siyaset yapıyordu. Kimse babamın eteklerinin altına giremez. Adalet Partili kadroların içerisinde namuslu adamların içindedir babam. Nasıl bir adam olduğunu, kimleri tokatladığını, hayatın boyunca tek doğrusu olduğunu herkes bilir. 1980 öncesi evin bodrumunda bomba var mı yok mu diye evden çıkmazdık.

(Sedat Peker'le arabuluculuk iddiası) Benim haberimin olması idam edilmem anlamına gelir. Böyle bir şey olabilir mi? Keklemişler, ben ne yapayım. Kim keklediyse hesabını oradan sorsun. Ayda kime 10 bin dolar para gönderiyorsa siyasetçiye ona sorsun. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş."