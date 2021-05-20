Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 10:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Elazığ'dan Ankara'ya götürülmek istenen 12 kilo esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Elazığ'dan Ankara'ya uyuşturucu sevk edileceği belirlenen araçta yapılan aramada, 12 kilo esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları istihbari çalışmayla Ö.F.B.'nin Ankara'ya uyuşturucu sevkiyatı yapacağını belirledi. Takip sonucu Ö.F.B.'nin bulunduğu aracı durduran ekipler, arama sonucu 12 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, Ö.F.B.'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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