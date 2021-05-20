Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli sınır dışı edilecek
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri koordinesinde gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, savcılık kararıyla sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine teslim edildi.
İlkadım ilçesinde 14 Mayıs'ta, terör örgütü DEAŞ içinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği belirlenenlere yönelik operasyonda, 3 Iraklı şüpheli gözaltına alınmıştı.
Etiketler: DEAŞ
Sıradaki Haber
Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kalktı mı? Şehirlerarası seyahat yasak mı?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz