Bursa'nın köklü eğitim kurumlarından Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tarım arazilerine ekilmeye başlanan mor patatesten yüksek verim bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığının Ar-Ge merkezlerinden olan ve Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid tarafından 1891 yılında Hamidiye Ziraat Mektebi adıyla kurulan okul, Türk tarımının gelişmesi için ziraatçılar yetiştiriyor.

Lisenin tarım arazilerinde yapılan çalışmada mor patates ekimine uygun olduğu belirlendi. Bunun üzerine lisenin 30 dönümlük arazisine mor patates ekildi.

Okul müdürü Ali Cihan, AA muhabirine, Ar-Ge'ye yönelik karbonhidrat, mineral, vitamin değerleri bakımından zengin olan mor patates üzerine çalıştıklarını söyledi.

Bu ürün için toprak analizleri ve fizibilite çalışmalarının başarılı olduğunu belirten Cihan, şöyle devam etti:

"Mor patates konusunda uygun ve verimli, yüksek kalitede ürün alacağımız kanaatine vardık. Bunun üzerine ana vatanı Güney Amerika olan zengin içeriğe sahip mor patatesi üretmeye karar verdik. Çok kıymetli bir ürün olduğu için tohumunu bulmak da zahmetli oluyor. 2,5 ton mor patates tohumu, iki farklı ırkı beraber kullandık ve bunlar için arazimize ekim yaptık. 30 dönüm araziden 75 ton civarı, fireleri düştüğümüzde 60 ton mor patates kaldırmayı hedefliyoruz. Ürünü aldıktan sonra da pazarlama aşamasında zincir marketlerin oldukça yoğun talebi var."

"Ülkemizde diğer tarım alanı olan okullarımızla iş birliğimiz var"

Cihan, mor patatesin kilogram fiyatının 25 ila 60 lira arasında değiştiğini dile getirdi.

Çalışmanın öğrencilerin gelecekteki girişimcilik yaşamına da katkılar sunmasını hedeflediklerini anlatan Cihan, "Ar-Ge merkezimizde birden fazla proje üzerine çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda ülkemizde diğer tarım alanı olan okullarımızla iş birliğimiz var. Temelleri 130 yıl önce Sultan Abdülhamid Han tarafından atılan Hamidiye Ziraat Mektebinde modern tarımı geleneksel tarımla harmanlayarak yerli ve milli üretimin öncüsü olmayı hedefliyoruz." dedi.

Okulun Tarım Alanı Şefi Sabiha Güler Yamaç ise yaptıkları araştırmalarda, mor patatesin demir, folik asit, C vitamini, B kompleksi ve lif bakımından zengin, karbonhidrat değeri yüksek, antioksidan yüklü olduğunu gördüklerini aktardı.

Üründen yüksek verim almak istediklerini bildiren Yamaç, "Bu süreçte öğretmen ve öğrencilerimiz iş birliği içinde aktif olarak çalışmalara katıldı. Bu çalışmalarla okulumuzun öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerini artırarak mezuniyet sonrasında da kendi alanlarında çalışmaları, bireysel hayallerini gerçekleştirmeleri, tarımsal kalkınmaya katkıda bulunarak ülkemizin ekonomisini geliştirmelerini hedefliyoruz." diye konuştu.