Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 17:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tren garında kontrol yaptı.
Kontrolde, bin 114 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K. ve D.G. emniyete götürüldü.
Etiketler: Afyonkarahisar Uyuşturucu Narkotik
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