Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, 19 Temmuz İlkokulu'nda öğretmen ve velilerle bir araya gelerek, talepleri dinledi.

Şensoy, okulları gezerek görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Şensoy, "Geçen sene eğitim öğretim süreci bu anlamda biraz sıkıntılı başlamıştı ama şu anda rahatız. O nedenle sizlere geçen seneki emeklerinizden dolayı da çok teşekkür ederiz. İnşallah bu yıl maskesiz, rahat nefes alarak güzel bir eğitim ve öğretim yılı geçiririz" dedi.

Uyum haftası dolayısıyla okula gelen öğrencilerle de sohbet eden Şensoy, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve şube müdürleri ile kentteki diğer ziyaretlerini gerçekleştirdi.