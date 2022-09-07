Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'a "Costa Venezia" adlı yolcu gemisiyle 1571 yolcu geldi
[Fotograf: AA]
İtalya bayraklı "Costa Venezia" adlı yolcu gemisi, Muğla'nın Bodrum ilçesine 1571 turist getirdi.
İzmir Limanı'ndan gelen gemi, Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı. 323 metrelik Costa Venezia'da ağırlıklı İtalyan, İspanyol ve Alman 1571 yolcu ve 1016 personel bulunuyor.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, Bodrum turuna çıktı ve tarihi alanları gezdi.
Geminin akşam saatlerinde Pire Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.
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