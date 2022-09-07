Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla 14 Mayıs Cumartesi günü hizmete açılan, Rize-Artvin Havalimanı’nda açılışından 31 Ağustos tarihine kadar bin 952 uçak iniş ve kalkış yaptı.

Türkiye`nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci pisti olan Rize-Artvin Havalimanı'nda 278 bin 272 kişi de yolculuk yaptı.