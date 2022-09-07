Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 17:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rize-Artvin Havalimanı'nı 278 bin 272 yolcuyu ağırladı
[Fotograf: İHA]
Rize-Artvin Havalimanı'nı 14 Mayıs 2022 tarihinden 31 Ağustos 2022 tarihine kadar 278 bin 272 yolcu kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla 14 Mayıs Cumartesi günü hizmete açılan, Rize-Artvin Havalimanı’nda açılışından 31 Ağustos tarihine kadar bin 952 uçak iniş ve kalkış yaptı.
Türkiye`nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci pisti olan Rize-Artvin Havalimanı'nda 278 bin 272 kişi de yolculuk yaptı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan
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