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Güncel
İHA 15.08.2023 16:12

Afyonkarahisar'da termometreler 42 dereceyi gösterdi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde termometreler 42 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar güneşten korunmak için çareyi sokağa çıkmamakta bulunca Şuhut ilçesinde cadde ve sokaklar bomboş kaldı.

Afyonkarahisar'da termometreler 42 dereceyi gösterdi
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Aşırı sıcakların etkili olduğu Şuhut'ta termometreler 42'yi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, ağaç altlarında ve buldukları gölge yerlerde serinlemeye çalıştı.

İlçede uzun yıllardır esnaflık yapan Ahmet Çakmak, vatandaşların sıcaktan dolayı adeta gölgelik alanlara kaçtıklarını ifade ederek, “Bugün çok sıcak günlerden birisi sıcaklık derecesi termometre de gösterdiği gibi 42 dereceyi gösteriyor. Şuhut'ta insanlar gölgelere kaçıyor şu anda. Allah tarlada çalışanların yardımcısı olsun inşallah" dedi.

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