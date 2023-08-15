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Güncel
İHA 15.08.2023 16:08

Bayburt'ta temmuz ayında 104 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Temmuz ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre Bayburt'ta 2023 Temmuz ayında 104 konut satışı gerçekleşti.

Bayburt'ta temmuz ayında 104 konut satıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Türkiye genelinde Temmuz ayında 109 bin 548 konut satıldı. Temmuz’da aylık bazda yüzde 30,9, yıllık yüzde 16,7 artış yaşandı.

Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artarak 109 bin 548 oldu. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 724 konut satışı ve yüzde 14,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 688 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 203 konut satışı ve yüzde 4,7 pay ile İzmir izledi.

Açıklamaya göre; Bayburt'ta 2023 Temmuz ayında 104 konut satışı gerçekleşti.

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