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Güncel
İHA 15.08.2023 16:06

Karabük'te temmuz ayında 305 konut satıldı

Karabük'te, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında 305 konut satıldı.

Karabük'te temmuz ayında 305 konut satıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artarak 109 bin 548 oldu.

Türkiye'de en çok konut 15 bin 724 konut satışı ile İstanbul'da olurken, İstanbul'u; 9 bin 688 konut satışı ile Ankara, 5 bin 203 konut satışı ile İzmir takip etti.

Karabük'te, Temmuz ayında 260'ı ikinci el satış olmak üzere 305 konut satışı gerçekleştirildi. Zonguldak’ta ise Temmuz ayında 340’ı ikinci el satış olmak üzere 501 konut satıldı. Bartın’da Temmuz ayında 167’si ikinci el satış olmak üzere 242 konut satıldı.

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