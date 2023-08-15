Açık 39.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 15.08.2023 16:03

Muş'ta kan bağışı kampanyası yapıldı

Muş'ta Kızılay Kan Merkezince düzenlenen kan bağışı kampanyası vatandaşlardan ilgi gördü.

Muş'ta kan bağışı kampanyası yapıldı
[Fotograf: AA]

Görevlilerin Muş Devlet Hastanesi'nde kurduğu standa gelen vatandaşlar, görevliler tarafından bilgilendirildikten sonra bağışta bulundu.

Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Kotan, gazetecilere, hastanede yürüttükleri çalışmalarla il genelindeki tüm hastanelerin ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Stoklarının hastanelerin ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğunu belirten Kotan, "İlerleyen zamanlarda stoklarda sorun olmaması adına kan bağışı organizasyonlarımızı artırıyoruz. Lösemi, kanser, diyaliz hastalarının yanı sıra trafik kazaları ve acil kan ihtiyaçlarının giderilmesi için Kızılay olarak tüm ülkede olduğu gibi Muş'ta da kan ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bu sosyal duyarlılığı tüm vatandaşlarımızın göstermesi gerekir. Kan sürekli bir ihtiyaç. Onun için stokların sürekli dolu olmasını istiyoruz. Sıcak havaya rağmen vatandaşlarımızın ilgisi bizi memnun ediyor" diye konuştu.

Kan bağışında bulunan Mücahit Kızılaslan ise sağlıklı olan herkesin kan bağışında bulunması gerektiğini belirterek, bağış için ayıracakları 10 dakikanın 3 kişinin hayatını kurtarabileceğini kaydetti.

ETİKETLER
Kan Bağışı
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da denetim: 5 korsan araç trafikten men edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:15
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret eden 2 milyonuncu müşteriye sürpriz
16:07
Tırdan otomobilin üzerine tuğla paletleri düştü
15:57
Trabzon'un fethinin 562. yıl dönümü törenle kutlandı
15:59
NASA: En sıcak 5 temmuz ayı, son 5 yıl içinde yaşandı
15:59
Kırgızistan'da çocukların ruhsal ve ahlaki yapılarına zarar veren paylaşımlar yasaklandı
15:55
İngiltere'de 3 Bulgaristan vatandaşı Rusya adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı
Adıyaman kent merkezinde hak sahiplerinin tamamı konteynere yerleştirildi
Adıyaman kent merkezinde hak sahiplerinin tamamı konteynere yerleştirildi
FOTO FOKUS
Tartıştığı sürücüye camdan sarkarak yumruk attı
Tartıştığı sürücüye camdan sarkarak yumruk attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ