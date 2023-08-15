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Güncel
AA 15.08.2023 15:54

Tekirdağ'daki Heraion-Teikhos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başlayacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik, Süleymanpaşa ilçesindeki Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) Antik Kenti'nde bir süre ara verilen kazı çalışmalarının yeniden başlayacağını söyledi.

Tekirdağ'daki Heraion-Teikhos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başlayacak
[Fotograf: AA]

Atik, Karaevli Mahallesi'nde bulunan Hera'nın Şehri Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının 12 aya yayıldığını belirtti.

Kazıların 21 Ağustos'ta başlayacağını dile getiren Atik, "Maddi imkanlarımız ve havalar ne kadar el verirse kesintisiz çalışmalara devam etmek istiyoruz. Bu sene kentin neresini kazacağımızı belirledik. Bu sene bize heyecan veren çalışmalar da var. Kazı çalışmalarına paralel olarak arazide tarama çalışmaları da yapılacak. Arazinin canlandırmaları yapılacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşerek antik kentin ören yeri yapılması için gerekli izinleri aldıklarını aktaran Atik, kentin turizme kazandırılması için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Tekirdağ'daki Heraion-Teikhos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başlayacak

Tekirdağ'ın farklı uygarlıklara ev sahipliği yaptığını ifade eden Atik, "Kazı alanının ören yeri yapılması projesi çok önemli bir konu. Kapıların ziyaretçilere açılması hem Tekirdağ için bir zenginlik hem kültür turizmi için önemli. Ön çalışmaları yaptık. Burada bir tanıtım binası yapılacak. İsteyen ziyaretçiler hem Traklar hakkında hem de Traklarla ilgili başka yerde olmayan buluntular hakkında çok güzel bilgiler elde edecek" diye konuştu.

Kazılarda kendilerine özgü dini inanışları ve uygulamaları olan Traklara ait ilginç şeyler bulduklarını anlatan Atik, bunları vatandaşlarla da paylaşacaklarını sözlerini ekledi.

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