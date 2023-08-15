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Güncel
AA 15.08.2023 15:46

Konya'da 4. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde beş katlı apartmanın 4. katından düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Konya'da 4. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Yeni Mahalle Erenler Caddesi'ndeki apartmanın önünde bir kız çocuğunun yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Apartmanın dördüncü katındaki pencereden düştüğü anlaşılan B.Y, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından çocuk, kent merkezindeki hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan çocuk, daha sonra Konya Şehir Hastanesine nakledildi. B.Y, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kız çocuğunun evde yalnız başına kaldığı sırada olayın yaşandığı öğrenildi. B.Y'nin düştüğü pencerenin camı ve sinekliğinin açık olduğu görüldü.

B.Y'nin, Beyşehir'deki Kamil Akkanat Özel Eğitim Merkezi'nde eğitim gördüğü belirtildi.

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