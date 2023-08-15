Diyarbakır'da denetim: 5 korsan araç trafikten men edildi

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, taşımacılığın kayıt altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve ulaşım hizmetlerinin bir düzen içerisinde sürdürülmesi için denetimlerine devam ediyor.

Yenişehir ilçesi Elazığ Yolu üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile yapılan denetimde 110 araç incelendi. Kurallara uymayan ve belgeleri eksik olan 5 araç trafikten men edildi.

Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü’nün korsan taşımacılığa yönelik kent merkezi ile ilçelerdeki denetimleri devam edecek.