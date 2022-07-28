Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan boya yüklü tır devrildi
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobille çarpışan boya yüklü tır devrildi.
Ümit K. idaresindeki boya yüklü tır, Afyonkarahisar- Konya kara yolunda kırmızı ışıkta bekleyen Muharrem Y.'nin kullandığı otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle tır yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, yola saçılan boya tenekeleri nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı.
İtfaiye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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