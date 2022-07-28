Bangladeş'in 1971'de Pakistan'dan bağımsızlığını kazandığı savaştaki suçları araştıran Uluslararası Suçlar Mahkemesince (ICT) alınan karara göre, sanıklar; cinayet, yağmacılık, çocuk kaçırma ve kundakçılık gibi eylemlerinden ötürü suçlu bulundu.

Ölüm cezasıyla karşı karşıya olan 6 kişiden 5'inin mevcut durumda cezaevinde, 1 kişinin ise firari olduğu duyuruldu.

Uluslararası Suçlar Mahkemesi

Bangladeş'te 2009'da iktidara gelen Avami Ligi partisi, 1971 Bağımsızlık Savaşı'yla ilgili yargılamalar yürütmek üzere ICT'yi özel mahkeme olarak kurmuştu.

Bazı muhalefet partileri ve uluslararası gözlemciler, ICT'nin adil yargılama standartlarına uymadığına ve siyasi kararlar aldığına dikkati çekiyor.

Hindistan'dan 1947 yılında ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Pakistan'ın doğusu ile batısı arasında 1971'de başlayan iç savaş, bağımsız Bangladeş devletinin kurulmasıyla son bulmuştu.