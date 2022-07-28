Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaris açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı
[AA (arşiv)]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 77 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 zanlı gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında bir grup göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 lastik botta 50, can salında ise 27 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.1 şüpheli de gözaltına alındı.
Marmaris İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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