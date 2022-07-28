Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgileri göre, geçen yılın ilk 6 ayında 69,5 milyon dolarlık bisiklet ihracatı gerçekleştiren Türkiye'nin bu alandaki ihracatı bu yılın aynı döneminde yüzde 2 düştü.

Türkiye, 100'ün üzerinde ülkeye bisiklet ihracatı yaptı.

Türkiye'nin en fazla bisiklet ihraç ettiği ülkelerden Hollanda, Romanya, İspanya ve İsveç pazarlarında artış kaydedildi. Almanya, Fransa, Finlandiya, Birleşik Krallık, İtalya ve Bulgaristan'a yapılan ihracat ise düştü.