Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de temel inşaatında toprak kayması: 1 yaralı
Kırşehir'de, binanın temel inşaatında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bağbaşı Mahallesi'ndeki binanın temel inşaatında işçilerin çalışması sırasında toprak kayması sonucu göçük oluştu.
Çalışma yapan iki işçiden biri, toprak yığınında sıkıştı.
Olay yerine sevk edilen AFAD ekibi, sıkışan Afganistan uyruklu Suphi Rabbani'yi (25) bulunduğu yerden çıkardı.
İşçi, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yabancı uyruklu işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Haberler
- 16:03
- 15:56
- 15:53
- 15:44
- 16:05
Sıradaki Haber
Osmaniye'de sahipsiz köpek düştüğü dere yatağından çıkarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz