Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 15:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da jandarmadan asayiş uygulaması
Aksaray İl Jandarma ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında bir iş yerinde ve içerisindeki şahısların üzerinde çok sayıda tabanca, tüfek ve fişek ele geçirildi.
Güzelyurt ilçesi Selime beldesinde asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri bir işletmede yaptığı aramada, 1 av tüfeği, 1 pompalı av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 1 kılıç, 22 adet kurusıkı tabanca fişeği, 16 adet tabanca fişeği, 9 adet av tüfeği fişeği buldu.
Ekipler, işletmedeki şahıslardan E.B'nin üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu içme aparatı, E.Y'nin üzerinde 1 tabanca ve A.A'nın üzerinde 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Jandarma olayla ilgili şahıslar ve ele geçirilen silahlarla ilgili adli işlem başlattı.
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