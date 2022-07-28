Güzelyurt ilçesi Selime beldesinde asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri bir işletmede yaptığı aramada, 1 av tüfeği, 1 pompalı av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 1 kılıç, 22 adet kurusıkı tabanca fişeği, 16 adet tabanca fişeği, 9 adet av tüfeği fişeği buldu.

Ekipler, işletmedeki şahıslardan E.B'nin üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu içme aparatı, E.Y'nin üzerinde 1 tabanca ve A.A'nın üzerinde 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Jandarma olayla ilgili şahıslar ve ele geçirilen silahlarla ilgili adli işlem başlattı.