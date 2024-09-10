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Güncel
AA 10.09.2024 15:46

Afyonkarahisar'da kaçak balık avlamada kullanılan ağ ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki Selevir barajında kaçak balık avlamada kullanılan 20 bin metre misina ağ imha edildi.

Afyonkarahisar'da kaçak balık avlamada kullanılan ağ ele geçirildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurumun su ürünleri ekiplerinin jandarma gözetiminde Selevir barajında denetim yaptığı belirtildi.

Ekipler, denetimde barajda farklı noktalara atılmış kaçak 20 bin metre misina ağ tespit etti.

İki tekneye toplanan ağlardaki balıklar, tekrar baraja bırakıldı, ağlar ise imha edildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, Afyonkarahisar'daki barajlar ve göllerde kaçak balık avcılığıyla ilgili denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti.

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