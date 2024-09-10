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Güncel
AA 10.09.2024 15:23

Manisa'da çitlembikler toplanmaya başlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, doğada kendiliğinden yetişen çitlembikleri toplayan çiftçiler, ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Manisa'da çitlembikler toplanmaya başlandı

Her yıl eylül ayında kızıldan yeşile dönen çitlembikler çoğunlukla kadınlar tarafından toplanıyor. Traktörlerle sabahın erken saatlerinde dağlara çıkan kadınlar, gün boyu çalışıyor. Toplanan çitlembikler, kızıllarının ve yapraklarının ayrılması için yıkanıyor, ardından güneşe seriliyor.

İlçe merkezinin yanı sıra Kulalar, Sevinçler, Hoşçalar, Esenyurt, Mezitler, Boyacık ve Kerpiçlik mahalleleri başta olmak üzere 40'a yakın kırsal mahallede hasat yapılıyor.

Toplanan çitlembikler İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Bursa'daki ilaç ve kozmetik firmalarına gönderiliyor.

Sevinçler Mahallesinde yaşayan Ülkü Arslan, çitlembikleri toplamak için gün doğmadan yollara çıktıklarını belirterek, "Çuvallara koyduktan sonra eve götürdüğümüzde suya atarız. Yeşil olanları dibe çöker, kızıl olanları üste çıkar. Yeşil olanları serip kuruturuz. Kızıl olanları yaprakları ile birlikte hayvanlarımıza yediririz. Sıcakta toplamak zor oluyor ama olunca da çok zevkli ve güzel oluyor" diye konuştu.

Sevinçler Muhtarı Halil Yetiş de çitlembik hasadının genellikle tarla işleri bittikten sonra başladığını ifade ederek, "Mahallemizin geçim kaynaklarından biri oldu çitlembik. Fiyatın bu yıl 70 ila 100 lira arasında olmasını bekliyoruz" dedi.

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