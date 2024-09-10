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Güncel
AA 10.09.2024 14:45

Kütahya’da aracında yüklü miktarda uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

Kütahya’da valizler dolusu uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kütahya’da aracında yüklü miktarda uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, çevreyolundaki polis kontrol noktasında bir aracı durdurdu.

O.M’nin bulunduğu araçta arama yapan ekipler, araçta, valizler içerisinde 28 bin 168 sentetik ecza ve 5 bin 138 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.M, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kentte, uyuşturucu operasyonlarında ocak ayından bu yana uyuşturucu ticareti suçu kapsamında 133 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

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