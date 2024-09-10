Zonguldak'ta ahırda çıkan yangın korkuttu

Beldede Kemal Ünal’a ait ahırda, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden çevre sakinleri, vakit kaybetmeden harekete geçerek ahırdaki inekleri güvenli bir şekilde dışarı çıkardı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, kısa sürede yangın alanına ulaştı. Ekipler, yangına etkin bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangın, büyümeden söndürülürken, olayla ilgili herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeni hakkında ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.