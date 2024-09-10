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Güncel
AA 10.09.2024 13:23

Samsun'da jandarmadan servis denetimi

Samsun'da Havza Trafik Jandarma ekipleri, kırsal mahallelerdeki taşımalı eğitim yapılan okullarda servis sürücülerine eğitim vererek denetim yaptı.

Samsun'da jandarmadan servis denetimi

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla 2024-2027 Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza Trafik Jandarma ekipleri, taşımalı eğitimle öğrenci taşıyan okul servis araçlarına yönelik denetim yaparak, araç şoförlerine ve öğrencilere yönelik bilgilendirmede bulundu.

Denetimde servis araçlarında emniyet kemeri, yangın tüpü, öğrenci aracı yazısı, "Dur" levhası ile evrak kontrolü yapıldı.

Ayrıca servis sürücülerine ve öğrencilere öğrenci indirme ve bindirme esnasında dikkat edilecek hususlar, emniyet kemerinin önemi, araçlarda bulundurulması gereken malzemeler, ışık donanımının önemi, yağışlı ve sisli havalarda araç kullanımı hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

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