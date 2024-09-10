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Güncel
AA 10.09.2024 15:38

Niğde'de İlköğretim Haftası kutlandı

Niğde'de İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Niğde'de İlköğretim Haftası kutlandı

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Cahit Çelik, Selçuk İlkokulu'nda devam eden programda yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Öğrencilere başarılar dileyen Vali Çelik, "Sizler geleceğimizin teminatısınız. Unutmayın ki bilgi en güçlü silahınız, ahlak en büyük dostunuz, tembellik ve cehalet ise en büyük düşmanınızdır. Öğretmenleriniz ve ailelerinizin desteğiyle bu yıl da başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçireceğinize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar da 72 bin 19 öğrenci ve 5 bin 586 öğretmen ile okula kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Yeni müfredatla çok büyük mesafeler katederek ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çalıştıklarını belirten Yaşar, "Genç ve dinamik eğitim kadromuzla öğrencilerimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştıracak, aklı selim, kalbi selim ve zevki selim sahibi bireyler olarak yetiştirmek için hiç durmandan çalışacağınıza inancım tamdır" dedi.

Daha sonra öğrenciler, şiirler okudu ve halk oyunları gösterisi sundu.

Vali Çelik ve protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

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