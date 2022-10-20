Afyonkarahisar- Ankara karayolunda işçileri taşıyan minibüs ile bir otomobil çarpıştı. Kazada minibüs refüjü aşarak 4 metrelik şarampole uçtu. Otomobil ise refüje çıktı.

Olay sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede yaralılara ilk müdahalenin yapılmasının ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili polisin çalışması devam ediyor.