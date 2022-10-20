Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 10:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da işçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı
[Fotograf: İHA]
Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan servis aracı ile otomobilin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar- Ankara karayolunda işçileri taşıyan minibüs ile bir otomobil çarpıştı. Kazada minibüs refüjü aşarak 4 metrelik şarampole uçtu. Otomobil ise refüje çıktı.
Olay sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgede yaralılara ilk müdahalenin yapılmasının ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili polisin çalışması devam ediyor.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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