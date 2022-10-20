Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Koyulhisar'dan Suşehri ilçesi istikametine seyreden Enver Aydın idaresindeki otomobil, Üçyol Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Aydın'ın cenazesi, incelemenin ardından Koyulhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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