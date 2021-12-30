İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakasenek köyünde "Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında bir işletmede yaptığı denetimde, para çekmecesinde 415 uyuşturucu hap, 45 sentetik uyuşturucu hap, 29 gram esrar, 13 gram metamfetamin, bir miktar kokain, 9 mermi ile Osmanlı dönemine tarihlendiği değerlendirilen 9 sikke ele geçirildi.

İşletme sahibi A.T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.