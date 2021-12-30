Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 02:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta 1 kilo 869 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 1 kilo 869 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalöz Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
İkamette ve şüphelilere ait otomobilde, 1 kilo 869 gram skunk, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 370 lira ele geçirildi.
Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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