İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalöz Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

İkamette ve şüphelilere ait otomobilde, 1 kilo 869 gram skunk, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 370 lira ele geçirildi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.