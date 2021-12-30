Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümünde yürütülen gönüllülük çalışmaları kapsamında düzenlenen farkındalık, bilinçlendirme, sosyal sorumluluk ve gönüllülük değerlerini kapsayan doğa etkinliği Atatürk Ormanı'nda yapıldı.

Doğa yürüyüşünün ardından bisiklet sürüşü, katı atık toplama ile doğayı koruma temalı video ve fotoğraf çekimiyle devam eden etkinlikte, yiyecek bulmakta zorlanan kuş ve yabani hayvanlarına yem bırakıldı.

Belediye Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi sorumlusu Hakan Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite öğrencileriyle sosyal bir etkinlik gerçekleştirdiklerini anlattı.

Doç. Dr. İnci Erdoğan Tarakçı da öğrencilerle hem farkındalık yaratmak hem de örnek teşkil etmesi amacıyla etkinliğe gönüllü olarak katıldıklarını ifade etti.