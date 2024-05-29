Çok Bulutlu 22.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 29.05.2024 11:00

Afyonkarahisar'da hapis cezası olan şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli kadın şahsı merkeze bağlı Salar Beldesi’nde yakaladı.

Afyonkarahisar'da hapis cezası olan şüpheli yakalandı
[Fotograf: İHA]

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İcra edilen önleyici kolluk devriyesinde; silahla tehdit suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahıs merkeze bağlı Salar’da Beldesi’nde yakalandı.

Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar Kadın Açık Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

ETİKETLER
Afyonkarahisar
Sıradaki Haber
Hakkari'de TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge Toplantısı düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:24
Meteoroloji'den sağanak uyarısı
15:19
Tesnim Haber Ajansı: İran, Yemen'deki Husilere gemisavar füzesi gönderdi
15:21
EGM'den Kurban Bayramı öncesi uyarılar: Hırsızlığa ve dolandırıcılığa dikkat
15:16
Singapur uçağındaki yaralanmalara "ani irtifa kaybı"nın neden olduğu belirlendi
15:02
Togg T10X kullanıcıları THY'den mil kazanacak
14:59
Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tüm zamanların en yüksek sıcaklığı ölçüldü
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tüm zamanların en yüksek sıcaklığı ölçüldü
FOTO FOKUS
İETT otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı
İETT otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ