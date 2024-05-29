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Güncel
İHA 29.05.2024 10:44

Eskişehir'de "17’nci Proje Fuarı ve Yarışması" başladı

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) "17’nci Proje Fuarı ve Yarışması" yoğun ilgiyle başladı.

Eskişehir'de "17’nci Proje Fuarı ve Yarışması" başladı
[Fotograf: İHA]

Bu yıl 17’ncisi düzenlenen, ESTÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin bitirme projelerinin sergilendiği ve yarıştığı "17’nci Proje Fuarı ve Yarışması" etkinliği başladı.

2 Eylül Kampüsü ESTÜ Konferans Salonu’nda düzenlenen açılış töreni, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşması Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanife Apaydın Özkan tarafından yapıldı.

Yaklaşık 400 öğrenci tarafından ortaya konulan 200’den fazla projenin sergilenerek, derecelendirildiği etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, yarışma sonunda birinci olan öğrencilere ESO tarafından 10 bin TL ödül verileceği müjdesini açıkladı.

Eskişehir'de "17’nci Proje Fuarı ve Yarışması" başladı

Proje birincisi olanlara iş imkanı verilecek 

Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin Eskişehir Sanayisi için çok faydalı olacağını ifade eden Kesikbaş, 10 bin TL’lik desteğin yanı sıra öğrencilere iş imkanı sunulacağını da söyledi. Kesikbaş, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Dışarıda müthiş projeler, büyük emekler gördüm. Hem hocalarımızla hem de öğrencilerimizle verilmiş emekler ki ben bir çoğuna uzun yıllardır şahidim. Gerçekten büyük emek var . Biz bunları Eskişehir sanayisine nasıl anlatabiliriz kısmı ile ilgili ya da sizler mezun olduktan sonra Eskişehir’de neler yapabilirsiniz ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Eskişehir Sanayi Odası olarak burada bir stant açtık ama ben burada bu kalabalığı ve heyecanlı projeleri de görünce, iki projeye destek vermek istiyorum. Özellikle Eskişehir Sanayi Odası olarak çevre mühendisliği bölümünde kim birinci olursa onlara 10 bin TL vereceğiz. Bir de, endüstri mühendisliği projesinde kim birinci olursa onlara da kendi şirketimizden 10 bin fonlayacağız. Özellikle endüstri mühendisliği bölümünde proje birincisi arkadaşlara kendi şirketimize iş imkanı mümkündür."

Eskişehir'de "17’nci Proje Fuarı ve Yarışması" başladı

"Bu projeler bizlere çok büyük ümit veriyor"

Düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan ESTÜ Rektör Yardımcısı Onur Kaya, öğrencilerin bu projeleri hazırlarken büyük emek sarf ettiklerini söyledi. Sonuçların da güzel olacağına inandığını ifade eden Kaya şöyle kouştu:

"Bugün burada 200’ün üzerinde proje, 400 yakın öğrencimizin katılımlarıyla sizlere sunuluyor olacak. Bu projelerin hepsi birbirinden değerli ve gerçekten çok büyük emek içeren, hem öğrencilerimizin hem de onların arkasındaki büyük destekçileri öğretim elemanlarımızın çabalarıyla bir yılı aşkın süredir devam eden çalışmaların sonucu ortaya çıkan projelerdir. Hepsinin içerisinde çok büyük emek var ve sonuçlar çok güzel buna eminiz. Sanayi işbirliğine çok büyük değer veriyoruz ve katkıları için de Eskişehir Sanayi Odası başkanımıza ve tüm sanayicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu projeler çok değerli projeler birçoğu TÜBİTAK tarafından desteklenmiş ve sanayi firmalarında birebir sanayinin problemleri üzerine yoğunlaşarak, çözüm bulmaya odaklanan projelerdir. Bunların çıktılarının sanayide uygulanacak olmasını bizlere çok büyük ümit veriyor."

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