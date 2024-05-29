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Güncel
AA 29.05.2024 10:49

Kayseri'de 4-6 yaş grubu öğrenciler Kur'an eğitimini tamamladı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Merkez Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 4-6 yaş grubu öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kayseri'de 4-6 yaş grubu öğrenciler Kur'an eğitimini tamamladı
[Fotograf: AA]

Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine Kaymakam Mehmet Fatih Uçar, İlçe Müftüsü Muhammed Cihat Akan, vaiz Mehmet Karataş, Kur'an kursu öğreticisi Kader Şen ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Müftü Muhammed Cihat Akan, eğitimin ve manevi değerlerin önemini vurgulayarak, Kur'an kurslarının bu değerleri çocuklara kazandırmada önemli rol üstlendiğini söyledi

Konuşmanın ardından vaiz Mehmet Karataş Kur'an-ı Kerim okudu, öğrenciler Türk ve Filistin bayraklarıyla gösteri sundu.

Kaymakam Uçar ve protokol üyeleri, öğrencilere hediye ve belge takdim etti.

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