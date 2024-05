İsrail'in Filistin'e saldırıları Kırşehir'de protesto edildi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Öğrenci Toplulukları, düzenlenen organizasyonda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için toplandı.

Öğrenciler, İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınamak ve Gazze halkına destek amacıyla Yabancı Diller Fakültesi önünde ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine slogan attı, tekbir getirdi.

Yerleşkedeki kafe önünde son bulan yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Nurullah Talha Erbaşı, acil ateşkes çağrısı yaptı.

Erbaşı, 8 aydır her gün kınadıkları siyonist devletin, dün gece "2371 Blok" adını verdikleri ve 4 gün önce güvenli bölge olarak nitelenen Refah bölgesine sığınan Filistinli sivilleri yakarak şehit ettiğini söyledi.

"Haykıran her dil Filistin için eylemdedir"

Artık kınama zamanının geçtiğini, üniversitelerde, kampüslerde, dersliklerde, meydanlarda ve her yerde kalben buğzetmenin ötesine geçip, harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaşı, "Artık dünyanın dört bir yanı Filistin'dir. Titreyen her yürek, haykıran her dil Filistin için eylemdedir. Bugünü bir milad bilip, Aksa'nın bahçesinde özgür Filistinli kardeşlerimizin evlerinde tekrar bir araya geleceğimiz güne kadar durmadan, yorulmadan, inancımızı kaybetmeden ve dünyevi kaygılar gütmeden bu davanın birer ferdleri olacağımıza hep birlikte söz veriyoruz." dedi.

Etkinliğe, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, akademisyenler ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.