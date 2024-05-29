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Güncel
AA 29.05.2024 10:23

Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıl dönümü Ankara'da kutlandı

Ankara'da düzenlenen etkinlikle, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıl dönümü kutlandı.

Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıl dönümü Ankara'da kutlandı
[Fotograf: AA]

Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıl dönümü Ankara'da düzenlenen etkinlikle kutlandı. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Aygün Attar'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Azerbaycan Türk Evi Başkanı Tenzile Rüstemhanlı, diplomatik misyon ve dernek temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katılımıyla saygı duruşu ve Türkiye ile Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Memmedov, burada yaptığı konuşmada, bugünün çok özel bir bayram olduğunu belirterek, söz konusu döneme ilişkin bilgi verdi, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iyi ilişkilere değindi. Memmedov, ülkesinin İkinci Karabağ Savaşı'ndaki zaferine de işaret ederek, "Bu yüzyıl Türklerin yüzyılıdır" dedi.

Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıl dönümü Ankara'da kutlandı

Etkinlikte protokol üyeleri konuşmalar yaptı

Milletvekili Ayrım da Azerbaycan'ın bağımsızlığını kutlayarak, İkinci Karabağ Savaşı'ndaki zaferi hatırlattı. Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev'in çalışmalarından bahseden Ayrım, Türkiye ve Azerbaycan halklarının bağımsızlığın kıymetini bildiğini vurguladı. Ayrım, iki ülkenin tarihinde önemli yer tutan kişileri anarak sözlerini tamamladı.

Milletvekili Erdoğan da etkinliğin düzenlenmesi ve çalışmaları için Attar'a teşekkür ederek, bu tarz organizasyonlar ve anma törenlerinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ortak noktalara dikkati çeken Erdoğan, bağımsızlık gibi kavramların çocuklara anlatılmasının önemine vurgu yaptı. Azerbaycan Türk Evi Başkanı Rüstemhanlı ise davet için teşekkür ederek, Türk dünyasına iyi dileklerde bulundu.

Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıl dönümü Ankara'da kutlandı

Ev sahibi Attar da konuşmaların sonunda, katılımcılara teşekkür etti. Etkinlik kapsamında Azerbaycan halk dansları ve halk müziği gösterisi yapıldı, davetlilere Azerbaycan mutfağından lezzetler ikram edildi.

"Müslüman doğunun ilk demokratik cumhuriyeti" olarak kabul edilen Azerbaycan'ın bağımsızlığı, 28 Mayıs 1918'de Azerbaycan Milli Şurası tarafından ilan edilmişti. Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan Osmanlı devleti olmuştu. İki devlet arasında 4 Haziran 1918'de anlaşma imzalanmıştı.

Bağımsızlığını 23 ay sürdürebilen Azerbaycan Cumhuriyeti, 28 Nisan 1920'de Sovyet ordusunca işgal edilmişti.

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