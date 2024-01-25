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Güncel
AA 25.01.2024 16:35

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 1 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan 1'i tutuklandı.

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar-Konya kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Kontrolde, araçtaki 4 kişiden 2'sinin düzensiz göçmen olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan araçtaki A.Ç. ile S.H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan S.H, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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