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Güncel
AA 25.01.2024 16:35

Bakanlıktan deprem bölgesindeki çocuklar için moral etkinliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yarıyıl tatili dolayısıyla deprem bölgesindeki çocuklar için moral etkinlikleri düzenledi.

Bakanlıktan deprem bölgesindeki çocuklar için moral etkinliği

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 20 Ocak'ta başlayan etkinliklerle, bir yandan çocukların eğlenceli vakit geçirmesi diğer yandan atölye çalışmalarıyla çevre bilinci ve geri dönüşümün öneminin eğlenilerek öğrenilmesi amaçlandı.

Çocukların etkinliklerden memnuniyet duyması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Sizin yüzünüzdeki tebessüm dünyalara bedel. Bakan amcanız sizi kucak dolusu öpüyor." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Dulkadiroğlu, Gaziantep'in İslahiye ile Hatay'ın Kırıkhan ilçelerinde yapılan etkinlikler, yarın Osmaniye merkezde, 27 Ocak'ta Adana'nın Çukurova ilçesinde, 2 Şubat'ta Elazığ'da, 3 Şubat'ta Malatya'da ve 4 Şubat'ta Adıyaman'da düzenlenecek.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Deprem
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